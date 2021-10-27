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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Bu terbiyesizler halkın gündemini belirleyemez

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, isim vermeden “Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler” ifadesini kullandı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, avukatları aracılığıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunuyor.


Demirtaş, bugünkü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu saygısızlara, terbiyesizlere cevap vermeyeyim, cevap vermeyeyim diyorum… O nedenle cevap vermiyorum. Çünkü bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler. Biz işimize gücümüze bakalım. El ele vererek ülkeyi bu sefaletten kurtaralım, düze çıkaralım.”

Ancak Demirtaş paylaşımında isim vermemeyi tercih etti.

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