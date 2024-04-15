Demet Erciyes: Bayram sonrası dikkat!

Oruç sonrası gelen bayram ziyafetleri ile mideler de neye uğradığına şaşırır. Sağlık için, kilo almamak için yediğimize içtiğimize her zaman dikkat etmeliyiz. Ancak bu durum bayramlarda çoğu zaman ister istemez biraz aksayabilir. Hele bir de bu bayram şeker bayramıysa ve dolayısıyla da her gelene şeker ikram ediliyorsa daha da zorlaşır.

Kalp, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklar yediğimiz ve içtiğimiz yiyecek ve içeceklerden etkilenir. Şekerli ve glisemik indeks oranı yüksek yiyecekler ve içecekler kandaki şeker miktarını artıracağı için diyabet hastalarına önerilmez. Glisemik indeksi yüksek dediğimiz gıdalar arasında beyaz unlu hamur işlerini, ekmek, poğaça, börek, çörek, pilav ve makarna gibi gıdaları sayabiliriz. Tatlı meyveler, meyve suları ve kuru meyveler de bu gruba girer. Bu tür gıdalar kan şekerini hızlı bir şekilde yükselterek sadece şeker hastalarına zarar vermekle kalmaz. İnsülin metabolizmasını bozarak sağlıklı insanda önce insülin direncinin oluşmasına yol açar. Olay ilerleyerek devam ederse sonunda diyabete de yol açar. Ama en önemlisi aynı zamanda obezite ve metabolik sendroma da yol açıp kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarır.

Demet Erciyes’in yazısı