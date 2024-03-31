DEM Parti 'taşımalı seçmen' sayısını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) taşınan seçmen sayısının ‘tespit ettikleri’ kadarıyla 46 bin 901 olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Dem Parti
Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yayılan görüntülere göre Doğu ve Güneydoğu’daki illere seçmen taşındı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, taşımalı seçmenlerle ilgili basın açıklaması yaptı.
Doğan şunları söyledi:
*Zor koşullarda kullanılıyor oylar. Biraz önce söyledim özellikle Urfa, Şırnak, Kars, Ağrı, Mardin ve çok çeşitli Kürt illerinde oy kullanma işlemleri esnasında karşılaşılan engellemelerin yanı sıra bir de haftalardır hatta aylardır ısrarla altını çizdiğimiz, bu konuda suç duyurusunda bulunduğumuz pek çok girişime rağmen vazgeçilmeyen taşımalı seçmen meselesi…
*Bakın ben şimdi size ilk etapta tespit edebildiğimiz 31 merkezde kaç taşımalı seçmen olduğunu tek tek paylaşmak istiyorum. Bunların görüntülerini görüyorsunuz sosyal medyada ve bazı basın-yayın mecralarında da var bu. Tek tek bunları rakamlarla paylaşmak istiyorum. Bu bir irade gaspıdır. Sadece irade gaspı değil, açıktan bir sandık darbesi yapılıyor.
*Blok oy kullanmak zorunda bırakılıyor insanlar ya da önceden hazırlanmış, pusulalarla blok oylar kullanılmaya çalışan bölgelerden haberler geliyor.
*Tüm muhalefet partilerine sesleniyoruz: Bu antidemokratik uygulamaya, bu darbe girişimine karşı, bu irade gaspına, bu yok saymaya karşı sizler de ses çıkarmalısınız. Sizler de hayır demelisiniz.
*Şimdi bakalım seçmen kaydırılan 31 bölgeye:
- Ağrı – Merkez: 4168
- Ağrı – Taşlıçay: 204
- Batman – Hasankeyf: 280
- Batman – Gercüş: 274
- Bingöl – Adaklı: 99
- Bitlis – Merkez: 51
- Bitlis – Tatman : 726
- Dersim Mazgirt – Akpazar: 127
- Diyarbakır – Eğil: 1129
- Diyarbakır – Hazro: 797
- Diyarbakır – Kulp: 1929
- Elazığ – Karakoçan: 519
- Erzurum – Karaçoban: 312
- Hakkari – Çukurca: 3235
- Hakkari – Derecik: 1979
- Hakkari Yüksekova – Esendere: 953
- Hakkari – Şemdinli: 1886
- Iğdır – Merkez: 4382
- Kars – Merkez: 3842
- Mardin – Dargeçit: 570
- Mardin – Savur: 978
- Mersin – Akdeniz: 460
- Muş – Malazgirt: 609
- Siirt – Eruh: 1071
- Siirt – Kurtalan: 688
- Siirt – Pervari: 33
- Siirt – Merkez: 6328
- Şırnak – Beytüşebap: 828
- Şırnak – Güçlükonak: 494
- Şırnak – Merkez: 6541
- Şırnak – Uludere: 1409
*Toplam kaydırılan seçmen sayısı, şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901.