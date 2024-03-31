DEM Parti 'taşımalı seçmen' sayısını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) taşınan seçmen sayısının ‘tespit ettikleri’ kadarıyla 46 bin 901 olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Dem Parti

Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yayılan görüntülere göre Doğu ve Güneydoğu’daki illere seçmen taşındı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, taşımalı seçmenlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Doğan şunları söyledi:

*Zor koşullarda kullanılıyor oylar. Biraz önce söyledim özellikle Urfa, Şırnak, Kars, Ağrı, Mardin ve çok çeşitli Kürt illerinde oy kullanma işlemleri esnasında karşılaşılan engellemelerin yanı sıra bir de haftalardır hatta aylardır ısrarla altını çizdiğimiz, bu konuda suç duyurusunda bulunduğumuz pek çok girişime rağmen vazgeçilmeyen taşımalı seçmen meselesi…

*Bakın ben şimdi size ilk etapta tespit edebildiğimiz 31 merkezde kaç taşımalı seçmen olduğunu tek tek paylaşmak istiyorum. Bunların görüntülerini görüyorsunuz sosyal medyada ve bazı basın-yayın mecralarında da var bu. Tek tek bunları rakamlarla paylaşmak istiyorum. Bu bir irade gaspıdır. Sadece irade gaspı değil, açıktan bir sandık darbesi yapılıyor.

*Blok oy kullanmak zorunda bırakılıyor insanlar ya da önceden hazırlanmış, pusulalarla blok oylar kullanılmaya çalışan bölgelerden haberler geliyor.

*Tüm muhalefet partilerine sesleniyoruz: Bu antidemokratik uygulamaya, bu darbe girişimine karşı, bu irade gaspına, bu yok saymaya karşı sizler de ses çıkarmalısınız. Sizler de hayır demelisiniz.

*Şimdi bakalım seçmen kaydırılan 31 bölgeye:

Ağrı – Merkez: 4168

Ağrı – Taşlıçay: 204

Batman – Hasankeyf: 280

Batman – Gercüş: 274

Bingöl – Adaklı: 99

Bitlis – Merkez: 51

Bitlis – Tatman : 726

Dersim Mazgirt – Akpazar: 127

Diyarbakır – Eğil: 1129

Diyarbakır – Hazro: 797

Diyarbakır – Kulp: 1929

Elazığ – Karakoçan: 519

Erzurum – Karaçoban: 312

Hakkari – Çukurca: 3235

Hakkari – Derecik: 1979

Hakkari Yüksekova – Esendere: 953

Hakkari – Şemdinli: 1886

Iğdır – Merkez: 4382

Kars – Merkez: 3842

Mardin – Dargeçit: 570

Mardin – Savur: 978

Mersin – Akdeniz: 460

Muş – Malazgirt: 609

Siirt – Eruh: 1071

Siirt – Kurtalan: 688

Siirt – Pervari: 33

Siirt – Merkez: 6328

Şırnak – Beytüşebap: 828

Şırnak – Güçlükonak: 494

Şırnak – Merkez: 6541

Şırnak – Uludere: 1409

*Toplam kaydırılan seçmen sayısı, şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901.