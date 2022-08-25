‘Cenazesinde’ nabzının attığı fark edilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Meksika’da, doktorların ”Öldü” dediği üç yaşındaki çocuk kendi cenazesinden hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Fotoğraf: New York Post

Villa de Ramos’ta yaşayan Camilla Roxana Camila Roxana Martinez Mendoza, 17 Ağustos’ta, mide ağrısı, bulantı ve ateş şikayetiyle annesi Mary Jane Mendoza tarafından hastaneye kaldırıldı. ‘Dehidrasyon’ (sıvı kaybı) tanısı koyan doktor, kız çocuğunu San Luis Potosi eyaletindeki bir hastaneye sevk etti.

Çocuğun kaldırıldığı Salinas de Hidalgo Toplum Hastanesi’nde ateşini düşürmek için soğuk havlu kondu, parmağına oksijen ölçen cihaz takıldı, parasetamol verilerek taburcu edildi. Ancak durumu eve gidince daha da kötüleşti. Bir başka doktora götürüldü. O da annesine bol bol meyve yedirmesini, su içirmesini söyledi ve başka bir ilaç yazdı.

Çocuk kusmaya devam etti, ateşi düşmedi. Ailesi küçük kızı alıp bir başka hastaneye götürdü. Oksijen tüpü bağladılar ancak kısa süre sonra annesine onu kaybettiğini söylediler.

Tabuttan anlaşıldı

Ertesi gün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar cam tabutta bir buğulanma olduğunu fark etti. Babaannesi tabutu açtı ve çocuğun nabzının attığı, gözlerini hareket ettirdiğini görünce hayatlarının en büyük şaşkınlığını ve mutluluğunu aynı anda yaşadılar. Çocuk hemen ambulansla daha önce de kaldırıldığı Salinas Hastanesi’ne götürüldü.

Doktorlar küçük kıza müdahale etti. Ancak kurtaramadı.

Önümüzdeki hafta kızının yuvaya başlayacağını söyleyen annesi Mary Jane Mendoza Salinas Hastanesi’ni ihmalkarlıkla suçladı. Baştan doğru müdahalenin yapılmadığını belirterek dava açmayı düşündüklerini söyledi.

Savcılık soruşturma başlatırken küçük kıza otopsi yapılacağı belirtildi.