Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dedektörle define ararken onlarca çalıntı değerli eşya buldu

Britanya’da, metal dedektörle define arayan bir kişi Antik Mısır, Ortaçağ ve Tuç Çağı’ndan kalma onlarca değerli eşya buldu; çalıntı oldukları anlaşıldı.

Fotoğraf: West Mercia Polisi / Facebook

Worcestershire bölgesinde yaşayan Charles Cartwright’ın, define aramadaki ilk denemesinde bulduğu ‘hazine’ 271 değerli eşyadan oluşuyor.

Reklam

“Bir arazide gezinirken ses geldi. Bir market torbasının içinde onlarca parça buldum. Çok şaşırdım” diyen Cartwright, arazinin sahibine ve polise haber verdi.

Toprak altından çıkarılan değerli eşyaların dört yıl önce çalındığı ve oraya gömüldüğü ortaya çıktı. 271 parça, 45 dakika mesafede yaşayan sahibine teslim edildi.

SON HABERLER

Gezi davaları ‘torba’ya sokuluyor

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanmaya başlıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

HDP’nin özür beklediği Selvi, Soylu’ya sığındı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçladığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kendini savunmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına sığındı.