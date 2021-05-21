Dedektörle define ararken onlarca çalıntı değerli eşya buldu

Britanya’da, metal dedektörle define arayan bir kişi Antik Mısır, Ortaçağ ve Tuç Çağı’ndan kalma onlarca değerli eşya buldu; çalıntı oldukları anlaşıldı.
Worcestershire bölgesinde yaşayan Charles Cartwright’ın, define aramadaki ilk denemesinde bulduğu ‘hazine’ 271 değerli eşyadan oluşuyor.
“Bir arazide gezinirken ses geldi. Bir market torbasının içinde onlarca parça buldum. Çok şaşırdım” diyen Cartwright, arazinin sahibine ve polise haber verdi.
Toprak altından çıkarılan değerli eşyaların dört yıl önce çalındığı ve oraya gömüldüğü ortaya çıktı. 271 parça, 45 dakika mesafede yaşayan sahibine teslim edildi.