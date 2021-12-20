Davos, Omicron nedeniyle iptal edildi

Corona virüsün Omicron varyantındaki yükseliş nedeniyle Davos toplantıları iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihlerinde yapılması planlanmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi. Açıklamada toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar dendi: “Mevcut pandemi koşulları, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı son derece zorlaştırıyor. Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omicron’un bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı.”

Davos Zirvesi olarak da bilinen forumun 2021’de Singapur’da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.