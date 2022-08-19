Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (36) bir partide eğlenirken çekilen görüntülerin basına sızdırılması sonrası muhalefetin baskısıyla uyuşturucu testi yaptırdı.

Fotoğraf: BBC

34 yaşındayken göreve geldiği 2019’da dünyanın en genç başbakanı unvanını elde eden Marin, sosyal medya yayılan videoda Finlandiyalı ünlülerin de aralarında olduğu arkadaşlarıyla dans edip şarkı söylüyor.

Geçen yıl aralıkta yakın temas içinde olduğu dışişleri bakanına Covid-19 tanısı konmasından saatler sonra gece kulübüne gittiği için eleştiri oklarının hedefine oturan ve özür dileyen Marin eğlenmeyi sevdiğini saklamıyor.

Ana muhalefet lideri Rikka Purra, Marin’in uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti. Diğer muhalefet partileriyse hem Purra’yı hem de Marin’i ülkenin daha önemli konuları varken parti konuştukları gerekçesiyle eleştirmişti.

Marin, bugün düzenlediği basın toplantısında, kendini ‘yasal koruma’ için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasadışı bir şey yapmadığını söyledi.

Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu belirten Marin, “Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir” dedi.