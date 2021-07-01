Danıştay sokak köpeği saldırısında valilik ve belediyeleri sorumlu tuttu

Danıştay 8’inci Dairesi, bir kişinin sokak köpekleri tarafından ısırılmasında ilçe belediyesinin yanı sıra büyükşehir belediyesi ile valiliğin de sorumlu olduğuna hükmetti.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan bir kişi, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin ısırdığı kişi, kuduz tedavisi gördü.

Yaşanan olay nedeniyle idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri süren kişi, Karatay belediye başkanlığı aleyhine Konya 1’inci İdare Mahkemesi’nde 3 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.

Yargılama sonucunda mahkeme, olayda ilçe belediyesinin ‘hizmet kusuru bulunduğuna, başı boş köpeklerin saldırması sonucu yaralanan ve tedavi gören davacının yaşadığı acı, elem ile üzüntüsünün hafifletilebilmesi amacıyla 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine’ hükmetti.

Yerel mahkemenin kararında, ‘insan ve çevre sağlığı açısından tehdit mahiyetinde bulunan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarenin görevini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğu bulunduğu’ belirtildi.

Danıştay başsavcılığı ise kararı kanun yararına temyiz talebiyle Danıştay 8’inci Dairesi’ne taşıdı.

Başsavcılığın temyiz isteminde, davacıya manevi tazminat ödenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ancak Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye başkanlığının da hasım konuma eklenmeden sadece Karatay Belediye başkanlığı husumetiyle karar verilmesinde ‘hukuka uyarlık görülmediği’ ifade edildi.

Dosyayı görüşen Danıştay 8’inci Dairesi, başsavcılığın kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hukuki sonuçları ortadan kalkmamak üzere kararı bozdu.

Dairenin kararında, şunlar kaydedildi: “Olayda, ilgili mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmek, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümlerini karara bağlama konusunda görevli ve yetkili bulunan Konya Valiliği’nin ve sahipsiz hayvanlara barınak yapmak, yaptırmak ve işletmek, işlettirmek görev ve sorumluluğu bulunan Konya Büyükşehir Belediye başkanlığının da hasım mevkisine alınması gerekmektedir.”