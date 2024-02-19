Danimarka, topçu silahlarını Ukrayna’ya bağışlayacak

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna’ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter (Temsili)

Frederiksen, Almanya’da gerçekleştirilen 60’ıncı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7’nci Ukrayna Öğle Yemeği’nde Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen “Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna’ya bağışlamaya karar verdik” dedi.

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek “Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna’ya vermemiz gereken hava savunmamız var” diye konuştu.

Avrupa’da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen Ukrayna’ya yardımların ‘hızlanması ve artırılması’ gerektiğini vurguladı.