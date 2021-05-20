Diken

Yaramazlara biraz batar!

Damar yolunu açarken çocuğunu ağlattı diye hemşireye yumruk attı; doktora vurdu: Gözaltına alındı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Muhammet Ç., damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı’ya yumruk attı. Araya giren Dr. Yılmaz Aydın’a da saldıran Muhammet Ç., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü. Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken çocuk ağlamaya başlayınca Muhammet Ç., “Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın” dedi. Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince ikili arasında tartışma çıktı.

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Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, saldırgan bu kez de ona vurdu. Tıp merkezi çalışanları ve orada bulunan hasta yakınları Muhammet Ç.’ye engel olmaya çalışırken polis çağrıldı.

Sağlıkçılara yönelik saldırı güvenlik kamerlarına yansıdı.

Gözaltına alınan Muhammet Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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