Daha mükemmel bir hediye olamazdı: Eşine yıldönümünde ayçiçeği tarlası ekti

ABD’de Lee Wilson isimli çiftçi, 50’nci evlilik yıldönümlerinde eşi Renee için 80 dönümlük araziye 1,2 milyon ayçiçeği ekti.

ABD merkezli Kake‘nin haberine göre Lee Wilson, bu yıl çok özel bir nedenden ötürü her zamankinden farklı bir ürün yetiştirmeye karar verdi.

10 Ağustos Lee ve Renee Wilson’ın 50’nci evlilik yıldönümleri olacak ve bu olayı anmak için Lee, Renee’ye ‘çok çiçekli’ bir hediye aldı.

Bu hediye için çok düşündüğünü söyleyen Lee, “Bir erkek 50’nci yıldönümü için sevgilisine ne alır biliyor musunuz? Bu konuda çok düşündüm, o her zaman ayçiçeklerini sevmiştir. Bu yıl, ayçiçeği ekme yılıydı ve ona 80 dönüm ayçiçeği ektim” diye anlattı.

Tarlayı mayıs ayında oğlunun yardımıyla gizlice eken Lee, bunun kendisini çok özel hissettirdiğini belirtti: “Bir ayçiçeği tarlasından daha mükemmel bir yıldönümü hediyesi olamazdı.”

Turistler, çiçek açan ayçiçeğinin fotoğraflarını çekmek için tarlaya akın etti.

Ayçiçeği mevsimi kısa olduğu için bu çiçekler sadece 10 ila 14 gün daha güzel bir görüntü sergileyecek.