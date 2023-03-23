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Yaramazlara biraz batar!

Daft Punk 10’uncu yıl albümüyle geliyor: ‘Random Access Memories’e yeni şarkılar eklendi

Elektronik müzik ikilisi Daft Punk, son stüdyo albümü Random Access Memories’in 10’uncu yılını, yeni şarkılar eklediği özel bir albümle kutluyor.

Daft Punk’ın, 2013’e damgasını vuran disko dans albümü Random Access Memories, albüme eklenen dokuz yeni şarkıyla yeniden piyasaya çıkacak.


Albümün tamamını dinlemek için 12 Mayıs’ı beklemek gerekiyor ancak ikilinin web sitesinde paylaştığı ‘Fragments of Time’ adlı şarkının yapım sürecini ve ham halini hemen şimdi dinleyebilirsiniz.

1993’te Thomas Bangalter ve Guy-Manuel de Homem-Christo”da’nun kurduğu Daft Punk, 2021’de ayrıldığını ancak müziği bırakmadığını açıklamıştı.

İkili haberi ‘Epilogue’ başlıklı sekiz dakikalık bir videoyla duyurmuştu.

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