Cyrano De Bergerac, DasDas’ta canlanacak

Usta oyuncu Bülent Emin Yarar’ın, tiyatro sanatının en ünlü karakterlerinden Cyrano De Bergerac’ı canlandıracağı oyun, 24 Nisan’da ilk gösterimini yapacak.

Bülent Emin Yarar (solda) oyunculardan

Edmond Rostand’ın kült eseri ‘Cyrano De Bergerac’, kılıcının gücü kadar, etkili ve güzel konuşması ve özgüvenini kıran büyük burnuyla da tanınan silahşorün, kuzeni Roxane’a olan aşkını, bir başkasının adıyla yazdığı mektuplarla ifade edişini anlatır.

Önümüzdeki ay DasDas’ta sahnesinde yeniden canlanacak eserin yönetmenliğini Ahmet Sami Özbudak yapıyor. Farklı yorumuyla geçmişten bugüne köprü kuran oyun, şiirsel ve masalsı atmosferini arkasına alarak günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara, aşka, yalnızlığa ve ölüme yeniden bakıyor.

Roxane’ı Elif Çeşmioğlu Ölmez canlandırıyor

Müzik süpervizörü Harun Tekin

Bülent Emin Yarar’ın Cyrano’ya hayat verdiği Cyrano’nun oyunun kadrosunda Caner Erdem, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

Müzik süpervizörlüğünü Harun Tekin’in üstlendiği ‘Cyrano’nun dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer yapıyor.

24 Nisan Pazartesi akşamı Ataşehir’deki DasDas sahnesinde prömiyerini yapacak oyunun biletleri satışa çıktı, temsil 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde de devam edecek.