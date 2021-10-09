Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda son altı yılda neye kaç lira harcandı?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın son altı yılda 12 kalem gider için harcadığı toplam para 280 milyon 704 bin TL.

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Sayıştay, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı denetim raporuna, Saray’ın faaliyet sonuçları tablosunu da ekliyor. Bu tabloda, Cumhurbaşkanlığı’nın mali gelir-gider verilerinin yanı sıra yapılan harcamalar da yer alıyor.

Sözcü’nün çıkardığı tabloya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2015-2020 yıllarında arasında 12 gider kalemine toplam 280 milyon 704 bin lira harcandı.

Tablo: Sözcü

Söz konusu dönemde, kırtasiyeye 14 milyon 341 bin lira, mutfağa 18 milyon 768 bin lira, tıbbi malzeme ve laboratuvar masraflarını içeren sağlık harcamalarına 66 milyon 214 bin lira ödendi.

Sağlık, seçilen harcamalar içinde en yüksek paya sahip olurken, bunda corona virüs pandemisiyle nedeniyle 2020 yılında gerçekleşen 51 milyon liralık test, maske vb. giderleri etkili oldu.

Altı yılda temizlik masrafları 22 milyon 180 bin lirayı bulurken, giyim ve tuhafiye için 54.2 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde tarımsal ve bitkisel ilaç alımlarına toplam 10 milyon 961 bin lira ödenirken, canlı hayvan alımı için 81 bin lira, yem için ise 728 bin lira harcama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bina ve bu binalarda yer alan araç gereçler için toplam 63 milyon 710 bin lira bakım onarım ödemesi gerçekleştirildi. Yedek parcalar için 23 milyon 842 bin lira, vasıtaların lastikleri için ise 5 milyon 317 bin lira lira ödendi.

Spor malzemelerine verilen para ise 6 yılda toplam 338 bin lira.