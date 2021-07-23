‘Covid-19’a karşı koruyucu’ diye giysi satan şirkete 3,7 milyon dolar ceza

Avustralyalı bir spor giyim firması, reklamlarında kıyafetlerinin ‘Covid-19’un yayılmasını durdurduğu’ iddia etmesi nedeniyle yaklaşık 3,7 (Yaklaşık 31,5 milyon lira) milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABC News’in haberine göre, Lorna Jane firması, kıyafetlerinde insanları patojenlere karşı koruyan ‘LJ Shield‘ adlı bir madde kullanıldığını öne sürdü.

Markanın internet sitesinde, mağazalarında ve Instagram sayfasında, “Covid-19’un yayılmasının tedavisi mi? Lorna Jane öyle düşünüyor” diye reklamlar yapıldı.

Bunun üzerine Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçlayarak şirkete karşı dava açtı.

Mahkeme, reklam üzerine görülen davada, şirketin iddiasının ‘sömürücü, piyasa bozucu ve potansiyel olarak tehlikeli’ olduğuna hükmederek 3,7 milyon dolar para cezası verdi.

‘Korku ve endişeyi sömürmeye çalışıyor’

Federal Mahkeme yargıcı Darryl Rangiah, kararında firmanın ölümcül salgını çevreleyen ‘korku ve endişeyi sömürmeye’ çalıştığını söyleyerek şunları kaydetti: “Reklam kampanyası, halk arasında Covid-19’un sonuçları ve yayılması hakkında önemli bir belirsizlik, korku ve endişenin hakim olduğu Temmuz 2020’de gerçekleştirildi. Firma, LJ Shield spor kıyafetlerinin özellikleri hakkında yanıltıcı, aldatıcı ve gerçek dışı temsiller kullanarak halkın bu korku ve endişesini istismar etmeye çalıştı. Lorna Jane, Avustralya Tüketici Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı olarak yasa dışı davranışları içeren bir şekilde halkın endişeleriyle korkudan yararlanmaya çalıştı.”

Yargıç Rangiah, mahkemenin, ‘bu tür sömürücü davranışların yarar sağlamayacağını’ göstermek için firmaya önemli bir ceza vermesi gerektiğini söyledi.

‘Yanlış yönlendirildik’

BBC’nin haberine göre de Lorna Jane, mahkemenin kararını kabul ettiğini açıkladı.

Kendi tedarikçileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ileri süren Lorna Jane Genel Müdürü Bill Clarkson, “Güvenilir bir tedarikçi bize söz verildiği gibi performans göstermeyen bir ürün sattı” dedi.

Clarkson, şu ifadeleri kullandı: “Bizi, LJ Shield’in arkasındaki teknolojinin Avustralya, ABD, Çin ve Tayvan’da başka yerlerde satıldığına ve hem antibakteriyel hem de anti viral olduğuna inanmamıza neden oldular. Müşterilerimize fayda sağladığımıza inanıyorduk.”