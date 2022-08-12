Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum’un merkezinde saat 09:07’de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çorum’da 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’a göre deprem, merkezde 5,5 kilometre derinlikte oldu.
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