COP27: Biden, Trump döneminde Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiklerinden dolayı özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump döneminde ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.

Fotoğraf: AA

Biden, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen 27’nci Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda (COP27) iklim krizinin insani, ekonomik, çevre ve ulusal güvenlikle ilgili olduğuna işaret etti, selefi Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini anımsattı.

Biden, “Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum” dedi.

ABD’nin karbon emisyonu hedeflerine 2030’a kadar ulaşması için elinden geleni yaptığını belirten Biden, Rusya-Ukrayna savaşının da fosil yakıtlara bağlılığın bir an önce bitirilmesinin aciliyetini gösterdiğini söyledi.

Biden ayrıca, Afrika ülkelerinin iklim kriziyle mücadele etmesi için 150 milyon dolarlık katkı vereceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Biden’ın konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grup, fosil yakıt karşıtı protesto başlattı.

Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ve protestocular dışarı çıkarıldı.