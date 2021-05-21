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Yaramazlara biraz batar!

Çöp kutularına çip takacaklar: Amaç ayrıştırma yapmayanları yakalamak

Galler’deki bir belediye, halkın çöplerini ayrıştırıp ayrıştırmadıklarını izlemek amacıyla çöp kutuları ve konteynerlerine mikroçip takacak. Ayrıştırılması gereken atıkları ayrıştırmayanlar bu sayede yakalanacak ve ceza kesilecek.

Fotoğraf: www.dailypost.co.uk

2024-2025’te çöplerin yüzde 70’ini geri dönüşüm yoluyla değerlendirmek isteyen Denbighshire bölgesinin yerel yönetimi ‘genel’ (dönüşüme tabi olmayan) atıkların atıldığı çöp kutuları ve yemek artıklarının atıldığı özel kutulara çip takılacağını açıkladı.

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Geçen yıl yapılan bir araştırmada bölgedeki evlerin yüzde 20’inin artan yemekleri ayrıştırmadıklarını belirlediklerini vurgulayan yerel yönetimin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Önümüzdeki süreçte geri dönüşüm yüzdesini artırmayı hedefliyoruz. Çöplerin ayrıştırılması sayesinde çöp toplama işleminin geçmişe oranla daha seyrek yapılmasını amaçlıyoruz. Toplumun davranış biçiminin çevrecilik anlamında değişmesini istiyoruz. Bunun için de mikroçip uygulaması başlatacağız. Ayrıştırılması zorunlu maddeleri ayrıştırmayanları belirleme şansımız olacak.”

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