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Yaramazlara biraz batar!

Çocuklarını görmeye gittiği eski kocasının evinde ölü bulundu


İzmir’in Bornova ilçesinde, ayrıldığı eşinin evine çocuklarını görmeye giden 22 yaşındaki kadın, battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Konya’da yaşayan Remziye Tüysüz (22), iki çocuğunu görmek için ayrıldığı eşi Yalçın P.’nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki evine gitti.


Bir süre sonra Yalçın P.’nin evinin kapısının açık olduğunu gören bir yakını, Tüysüz’ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Tüysüz’ün öldüğünü belirledi. Ekipler, eski eş Yalçın P., kardeşleri Furkan ve Osman, babası Hanifi’yle babaannesi Hanım P.’yi gözaltına aldı.

Tüysüz’ün bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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