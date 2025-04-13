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Yaramazlara biraz batar!

Çocuklarda 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması yarın başlıyor

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiğini, ‘altı bileşenli karma aşı’ uygulamasının yarın başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

‘Altı bileşenli karma aşı’, hepatit B aşısıyla ‘beş bileşenli karma aşı’yı bir araya getiriyor.


Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B’yi içeren aşı, tek bir enjeksiyonla altı hastalığa karşı bağışıklık sağlayacak.

Aşılar Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz vurulacak.

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