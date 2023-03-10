Çocuk oyuncu Mısra hayatını kaybetti

Reklamlarda ve ‘Leyla Hanım’ belgeselinde rol alan yedi yaşındaki Mısra Özkaraman hayatını kaybetti.

İzmit’te Betül-Muhammet Özkaraman çiftinin çocuğu Mısa Özkaraman, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası kusma şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mısra’nın ölüm haberini duyurdu.

Leyla Hanım filmimizin çocuk oyuncularından Mısra kızımızı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allahtan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum.

Mekanın Cennet olsun.

Huzur içinde uyu güzel evladım… pic.twitter.com/PMgfKGE0o8 — Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) March 10, 2023

Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgeselinin başrol oyuncusu Özge Borak da minik rol arkadaşının ölümüne ilişkin üzüntüsünü Kaplan’ın gönderisinin altına yaptığı yorumla paylaştı: “Çok üzüldüm. Mısra’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Mısra, Başiskele ilçesindeki Döngel Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Annesi Betül ve babası Muhammet, Mısra’nın tabutuna uzun süre sarılıp ağladı.