Diken

Yaramazlara biraz batar!

CNN, Hitler’i öven muhabirle ilişkisini kesti

CNN International, freelance çalışan bir muhabirle Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’i övdüğü gerekçesiyle ilişkisini kesti.

Fotoğraf: New York Post

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yaşayan gazeteci Adil Raca, İsrail’in Gazze’yi bombaladığı bir ortamda, pazar günü Twitter’da, “Dünyanın bugün bir Hitler’e ihtiyacı var” diye yazdı. Muhabir, tepkiler üzerine paylaşımı sildi.

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CNN sözcüsü Matt Dornic, LinkedIn hesabına göre 2013’ten beri kanal için haber yapan Raca’nın tweet’inden haberdar olunca harekete geçtiklerini ifade ederek, “Bu iğrenç açıklamalarından sonra hiçbir şekilde CNN’le çalışamaz. Adil Raca hiçbir zaman kadrolu çalışanımız olmadı. İslamabad’dan freelance olarak katkı sağlıyordu” dedi.

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