Cleveland’ın galibiyetinde başrol Cedi’nin

Milli oyuncu Cedi Osman, NBA’de Cleveland Cavaliers’ın Milwaukee Bucks’ı 119-90 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarı oldu.

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Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers’ta sahada 27 dakika kalan Cedi Osman 23 sayı, beş ribaunt, dört asist ve bir top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Darius Garland 22 sayı ve altı asist, Ricky Rubio 15 sayı ve 10 asist, Kevin Love 15 sayı ve yedi ribaunt, Jarrett Allen 14 sayıyla maçı tamamladı.

Cleveland Cavaliers, bu karşılaşmayla 19’uncu galibiyetine ulaştı.

Alperen Şengün’den galibiyete 9 sayılık katkı

Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets ise deplasmanda Detroit Pistons’ı 116-107 mağlup etti.

Rockets’ta forma giyen Türk oyuncu Alperen Şengün ise 22 dakika süre bulduğu maçı dokuz sayı, beş ribaunt, dört asist ve iki blokla tamamlayarak galibiyette pay sahibi oldu.

Christian Wood’un 21 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Rockets’ta Eric Gordon 18, Garrison Mathews 16 sayıyla öne çıktı.