Çırağını hortumla dövdü, kimse şikayetçi olmadı!

Şanlıurfa’da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla döven işyeri sahibi, kimse şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Şanlıurfa-Mardin karayolundaki bir lastikçi dükkanını işleten Mustafa D., işten ayrılmak isteyen M.K.’yı bir odada zorla tutarak kompresörün hava hortumuyla dövdü.

Mağdur M.K. ve ailesi, ifade için götürüldüğü emniyette Mustafa D.’den şikayetçi olmadı. Aile, sürekli işyerinden kaçan M.K.’ya ustanın sahip çıktığını, işyerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söyledi.

Usta Mustafa D.’nin ise emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: “M.K.’nın ailesi benden sahip çıkmamı ve işyerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli işyerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım.”

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Mustafa D., emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.