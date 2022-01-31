Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çinli mühendisten 27 milyon mAh kapasiteli powerbank

Çinli bir elektronik mühendisi, 27 milyon mAh kapasiteli bir powerbank üretti.

Fotoğraf: YouTube

Çinli elektronik mühendisi Handy Geng, bir süre önce Weibo ve YouTube platformları üzerinden paylaştığı videoyla 27 milyon mAh kapasiteli powerbank geliştirdiğini duyurdu.


Shiftdelete’in aktardığına göre videoda arkadaşlarının kendisinden daha büyük powerbank kullanmalarından bıktığını ifade eden Geng, buna karşın gelmiş geçmiş en büyük ve en uzun ömürlü şarj cihazı geliştirdiğini söylüyor.

Elektronik mühendisi, cihazın yapımında elektrikli otomobillerin alt kısmında bulunan pil takımlarına benzer devasa büyüklükteki bataryalar kullandığını belirtiyor. Sistem aynı zamanda gümüş metalik bir kasayla powerbank görünümüne de kavuşturulmuş.

Ancak 27 milyon mAh’lik powerbankin boyutları nedeniyle taşınabilirlik özelliği yok.

Söz konusu cihaz, tek bir port üzerinden şarj oluyor ve 220V değerlerini destekleyen toplamda 60 portu bünyesinde barındırıyor.

Geng’e göre aynı anda 20’ye yakın akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj edebiliyor.

Öte yandan TV ve çamaşır makinesi gibi yüksek güç ihtiyacı duyan cihazları da kısa devre yaşanmadan aynı anda çalıştırabiliyor.

SON HABERLER

2021 turizm rakamları: 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir

Türkiye’nin turizm geliri, 2021’de baz etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 29 milyon 357 bin 463. Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de turist sayısı ve gelirde ciddi düşüş yaşanmıştı. Pandemi öncesi 2019 yılında turizm geliri 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar, turist sayısı ise 51 milyon 860 bin 42 şeklindeydi. 

Avro ve dolarda çekilme

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) martta faiz artışına işaret etmesiyle güçlenen dolar, yeni haftaya düşüşle başladı.