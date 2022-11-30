Çin’in baskısından bunalan Alibaba kurucusu Jack Ma’nın Tokyo’ya taşındığı ortaya çıktı

Çinli girişimci ve e-ticaret şirketi Alibaba’nın kurucu ortağı Jack Ma’nın, Çin’in teknoloji sektörüne yönelik baskısından dolayı yaklaşık altı aydır Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşıyor.

Jack Ma. Fotoğraf: Reuters

Financial Times’ın haberine göre bir zamanlar Çin’in en zengin ve en önde gelen teknoloji liderlerinden olan Ma, hükümetin özel sektör ve interneti baskılamaya yönelik düzenlemelerini eleştirmesi üzerine Çin’le başını belaya sokmuştu. Ma, o zamandan beri nadiren halka açık yerlerde görünüyordu.

FT, Ma’nın Tokyo’da Ginza ve Marunouchi’nin merkez bölgelerinde bir avuç özel üyeye hizmet veren kulüplerde gezindiğini yazdı. Gazete, Ma’nın kişisel aşçısını ve güvenlik ekibini de beraberinde getirdiğini ve kendisinin hevesli bir modern sanat koleksiyoncusuna dönüştüğünü belirtti.