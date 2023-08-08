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Yaramazlara biraz batar!

Çin’i kızdıracak hamle: ABD-Tayvan ticaret anlaşması Biden’ın imzasıyla yasalaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’la ticaret anlaşmasını imzalayarak yasalaştırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın “21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi” müzakereleri kapsamındaki ilk uygulama anlaşması yasasını imzaladığı bildirildi.


Biden yazılı açıklamasında, söz konusu yasanın, Tayvan ile anayasal kaygılara yol açan bazı ek ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik gereklilikleri de içerdiğini kaydetti.

ABD ve Tayvan’ın “21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Tayvan Girişimi” müzakereleri çerçevesinde, gümrük idaresi ve ticaretin kolaylaştırılması, iyi düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele ile küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi konularda anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşmayla ABD’li işletmelerin Tayvan’a ve Tayvanlı müşterilere daha fazla ürün sağlarken, özellikle küçük ile orta ölçekli işletmeler için her iki pazarda da yatırım ve ekonomik fırsatları kolaylaştırabilecek daha şeffaf, kolaylaştırılmış düzenleyici prosedürlerin oluşturulabileceği kaydedilmişti.

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görürken ABD’nin Tayvan’la iletişim kurmasına şiddetle karşı çıkıyor.

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