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Yaramazlara biraz batar!

Çin’den solunum yoluyla yapılan aşı

Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı bir fuarda tanıtıldı.

Fotoğraf: CCTV

Aşı bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.


Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri de tamamlanmış durumda.

Aşının eylül 2020’de başlayan klinik araştırma süreci Çin’in askeri bilimler akademisi bünyesindeki askeri tıp enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi hastanesinden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Solunum yollu aşıların eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi ise enjekte edilen aşılara göre avantaj imkanı doğurabilir.

Çin’in Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü’nden acil kullanım onayı alan iki aşısı daha bulunuyor.

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