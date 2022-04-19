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Yaramazlara biraz batar!

Çin, Rusya’yla stratejik iş birliğini geliştirmede kararlı


Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuçeng, Rusya’yla stratejik iş birliğini ‘ne olursa olsun’ güçlendireceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le telefon görüşmesinde Pekin’in Ukrayna’daki Rus saldırılarını desteklemesi halinde ‘bedel ödemek zorunda kalacağını’ söylemişti.


Le iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek şunları söyledi: “Uluslararası siyaset nasıl değişirse değişsin, Çin, kazan-kazan iş birliği ve insanlığın geleceği için Rusya’yla stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumaya, yeni bir uluslararası ilişkiler ve ortak bir toplumun inşasını teşvik etmeye devam edecek.”

Şi ve Biden’ın beklenen görüşmesinde hangi noktalar öne çıktı?

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