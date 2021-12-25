Çin hükümetinden Steam’e yasak

Çin, dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam’i yasakladı.

Fotoğraf: Steam

Steam’in Çin’e özel sürümü, oldukça kısıtlı bir oyun kütüphanesiyle ve Çin hükümeti tarafından onay alınmış yapımlarla şubat ayında kullanıcılara sunulmuştu.

Yaklaşık 60’a yakın oyunun yer aldığı ve sadece Çin’de erişilebilen bu platforma şu an kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Ancak Steam’in global sürümü, bugünden itibaren ülkede resmen yasaklandı.

Shiftdelete’in aktardığına göre dünden beri sosyal medya hesapları aracılığıyla çeşitli gönderiler paylaşan Çin’deki oyuncular, Steam uygulamasının ve tüm topluluk sayfalarının kara listeye alındığını ve bu sayfaların artık ülke çapında erişilemediğini belirtiyor.

15 Aralık tarihinde Fortnite’ı ülke çapında tamamen yasaklayan ve çocukların oyun saatini haftada üç saatle sınırlayan Çin hükümeti, kripto paralara da yasak getirmişti.