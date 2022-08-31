CİMER’e şikayet yağmış: İki buçuk yılda 15 milyon başvuru

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2020’den bu yana 15 milyon kez başvurulduğunu söyledi.

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CHP’li Bülbül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, CİMER’e başvuruların sayısını ve ayrıntılarını sordu.

Önergeye cevabında sayıyı veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ayrıntılar hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Oktay, 2020’de 5,9 milyon, 2021’de 6,1 milyon, 2022’in ilk yarısındaysa 3 milyon başvurunun ele alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin tepkilerini dile getiren CHP’li Bülbül, “İşlerin torpille, kayırmayla gittiğini gören yurttaş, talepleri karşılanmadığı için CİMER’in kapısını çalarak yaşadıkları sorunlara bu yolla çözüm aramaya başladı” dedi.