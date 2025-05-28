Çiğdem Toker: Türkiye'nin temel ihtiyacı 'yeni' bir Anayasa değil

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Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabileceği bir Anayasal zemin için CHP’ye ihtiyacının kalmayacağı bir ortamı hazırladığı zaten sır değildi. Fesih, “süreç” için yolun henüz başı sayılsa da Erdoğan’a yeni Anayasa adımı için yeterli alanı açmış görünüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın mevcut Anayasa’ya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı olma koşullarının da bulunmadığını hatırlamakta yarar var. (İktidarın bazı sözcülerinin değiştirilen Anayasa metnine dair zorlama yorumu, dönemin muhalefetinin yeterli siyasal direnci göstermeyişiyle birleşince üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı’nın kapısı açılmış oldu.)

Bugün Türkiye’nin temel ihtiyacının “yeni” bir Anayasa değil, milyonların altında ezildiği yoksulluk ve adaletsizliği ortadan kaldıracak, herkesin ama HERKESİN -80 darbesi sonrası hazırlansa dahi içinde temel ve hak ve özgürlüklerin yer aldığı- anayasaya kendisini bağlı hissedeceği bir demokrasi ortamı olduğu ise tartışmasızdır.

Çiğdem Toker’in yazısı