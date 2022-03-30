Çiğdem Toker: Söze doğrudan giriyorum… ‘Beşli çete’ demek yasaklanmıyor

Söze doğrudan giriyorum: “Beşli çete” demek yasaklanmıyor. (Şimdilik) Gazetecilere hapis cezası öngören maddede geçen “şirket”, muhalefetin “beşli çete” diye andığı şirketler değil. Hatta onlara yakın ölçekte, yine büyük altyapı projeleri almış diğer inşaat şirketleri de DEĞİL.

(…)

Peki ne mi oluyor? Tasarruf finansman şirketleri hakkında asılsız haber yaymaya hapis cezası getiriliyor. Evet bu iktidar yeni maddeyle gazetecilere üç yıla hapsin kapısını açıyor. Ama konu “beşli çete” değil. Ev sahibi olmak için kapısı çalınan, bankalarla çalışan şirketler var ya… İşte onlar için getiriliyor bu madde.

Çiğdem Toker’in yazısı