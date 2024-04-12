Çiğdem Toker: Merkez Bankası’nın, 30 Nisan’a alınan genel kurulunda zarar açıklaması bekleniyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu değişikliği yani genel kurul tarihinin nisana alınmasını, “Normalleşmenin bir parçası” olarak niteledi. “Fabrika ayarlarına dönüyoruz” diyen Karahan bu açıklamaları, Banka’nın olağanüstü genel kurul toplantısında yaptı.

Ne var ki Başkan böyle söylese de tarih değişikliğinin, yerel seçim ile çakışmasının istenmemesinden kaynaklandığı sıklıkla dile getiriliyor. Çünkü Merkez Bankası’nın, 30 Nisan’a alınan genel kurulunda zarar açıklaması bekleniyor. Açıklanacak zararda, özellikle -TL’nin değer kaybını önlemek için icat edilen- Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabından kaynaklanan yükün etkili olduğu belirtiliyor.

Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası başkanı olduğu dönemde çok tartışılan KKM hesapları ve yükünün Merkez Bankası’na aktarılması, özellikle son iki yıldır önemli bir soruna dönüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Şimşek’in getirilmesi öncesinde, ekonomi yönetimi KKM hesaplarında şeffaflıktan kaçındı. Zengini daha da zengin eden bu hesaplar için bütçeden aktarılan miktar uzun bir süre açıklanmamış, hatta dönemin başkanı Kavcıoğlu, TBMM’de bu konudaki soruları yanıtsız bırakmıştı.

Banka’nın bir şirket olması nedeniyle ancak hesap dönemi sonunda kâr/zarar açıklayacağı gerekçesiyle cevaptan kaçınılması üzerine, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalefete mensup üyeleri ısrar etmiş ancak buna rağmen açıklama yapılmamıştı.

Merkez Bankası’nın 30 Nisan’da yapılacak genel kurulunda, bilançoyla birlikte gerek KKM hesapları gerekse kur farkı riski konularının açıklık kazanması bekleniyor. Bu genel kurulun seyri, Merkez Bankası’nın son mektubunda “asgari ücret yılda bir kere güncellensin” mesajına da ışık tutacak. Aslında, Merkez Bankası’nın bu mesaj ile “Enflasyonun faturasını emekçiler ödemeli” dediğini anlıyoruz elbette.

Yine de bu genel kurulun faydası şu olacak: Merkez Bankası’nın işini, hesabını zorlaştırdığı halde eleştirel bir tutum getiremediği, zengini daha zengin etmek üzere emekçi aleyhine kurgulanmış KKM’nin, memleket ekonomisine faturasını daha iyi görebileceğiz.

Çiğdem Toker’in yazısı