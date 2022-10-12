Çiğdem Toker: İkamet adresinde yabancı kaydı ciddi güvenlik sorunu

e-Devlet’e girdiniz. İkamet adresinizde hiç tanımadığınız kişilere ait kayıtlar görüyorsunuz. Bu rahatsız edici duruma her vatandaş gibi itiraz eder, nedenini öğrenmek istersiniz değil mi? Öğrenemiyorsunuz. Dilekçe yazıp falanca yere vermek gibi size önerilen bürokratik işlemleri yapsanız da sağlıklı bilgi alamıyorsunuz.

İkamet adresinde yabancı kaydı, farklı yönleriyle ciddi güvenlik sorunu. Seçimlere az zaman kalması, sorunu daha önemli kılıyor. Dijital güvenlik, ulusal güvenlik, seçim güvenliği gibi yönleri olan soruna dair kamuoyuna doyurucu açıklama zorunlu.

Çiğdem Toker’in yazısı