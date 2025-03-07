Çiğdem Toker: Eğitim arttıkça istihdam düşüyor, iyi mi?

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TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 ve üzeri yaştaki nüfusun istihdam oranı kadınlarda yüzde 31,3’ken erkeklerde yüzde 65,7.

-Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, kadınlarda yüzde 27, erkeklerde yüzde 90,1.

Sürekli olarak kadınların eşitsiz koşullarda çalıştığı, mobinge uğradığı sahalara giden ve o sahalardan kamuoyuna düzenli olarak güncel ve çarpıcı veriler aktaran EMEP Milletvekili Sevda Karaca, erkeklerin aksine, kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının da arttığını vurguluyor. Bu tespitini şöyle açıyor:

“Yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı kadınlarda yüzde 16,1 iken erkeklerde yüzde 7,3 düzeyindedir ve bu başlıkta kadınların oranı yıllar içerisinde değişmemiştir. Bu durum kadınların esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edildiğini gösterirken; iktidarınızın kapsamını genişletmeye çalıştığı esnek çalışma politikalarının kadınlara müjde değil, esaret olduğunu ortaya koymaktadır.”

İzmir Serbest Bölgede çalışan işçi kadınların, zorunlu mesai dayatıldığında, çocuklarını bırakacak yer bulamadıkları için çocuklarını işyerinin tehlikeli ortamında bulundurduğunu hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çocukların anneleriyle birlikte adeta hapsedildiğini aktaran Karaca, ülkenin genelinde vardiyalı çalışan evli çiftlerin; vardiyalarını ve izinlerini çocuk bakımını gözetecek şekilde ayarlamak zorunda kaldıkları ve eşlerin birbirlerini göremedikleri yaygın bir yaşayış biçimine dönüştüğüne dikkat çekiyor.

Çiğdem Toker’in yazısı