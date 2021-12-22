Çiğdem Toker: Bankada birikimi olanın ‘korunması’ uğruna yoksulluk derinleşecek

Yeni ‘enstrüman’ dahiyane. Faize faiz demeden limitsiz faiz taahhüt ediyor. (Not: Bu formülde katılım bankacılığı mantığının izleri var.)

Açık ki, Erdoğan ile ona bu aklı verip formülü bulanlar, kendilerini siyaseten iyi bir yol bulmuş sayıyorlar. Gelin görün ki, mevduat faizinin üzerindeki kurun ödenmesi, Hazine’nin yükünün artması demek. Peki, Hazine bu yükü nasıl taşıyacak?

* Dolaylı vergileri artıracak.

* Kamu hizmetleri için gereken harcamalardan vazgeçecek.

* Banknot Matbaası fazla mesai yapacak. Yani para basacak.

Mali disiplinin darmadağın olması iktidar için önemsiz. Önemli dertler belli: Erdoğan’ın takıntısı nedeniyle faiz artırımına gitmeden, hatta faizin adını bile anmadan seçime hazırlanmak. Bankada birikimi olan tasarruf sahiplerinin ‘korunması’ uğruna yoksulluk derinleşecek. İşin bu kısmını da siyasal islam formülleriyle yardımlarla bağışlarla tolere etmek için hazırlık yapıyorlar.

Çiğdem Toker’in yazısı