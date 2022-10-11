Çiğ süte yüzde 13 zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirledi.

Fotoğraf: Pixabay

Yüzde 13 zamlı referans fiyat 14 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter’dan şunları yazdı: “Ulusal Süt Konseyi’nce 14 Ekim 2022’den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8.5 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2.5 kat artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir.”