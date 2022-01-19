Çiftçi derneğinden uyarı: Süt 15-16, kıyma 120 TL olabilir

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, bahar aylarında et ve süte büyük zam gelebileceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Solakoğlu, Türkiye’de 1 dekardan 250-270 kilo buğday, bir hayvandan 200-250 kilo karkas et alındığını, ABD bu rakamların sırasıyla 500 kilo ile 360 kilo olduğunu ifade etti.

Dernek başkanı, ilk tehdidin mart ayında başladığını belirterek 44 bin tonluk geminin artık yurt dışından 80 milyon lira yerine 200 milyon liraya geldiğini ifade etti.

Solakoğlu, bahar ayında yaşanabilecek senaryodan şöyle bahsetti: “Ne zaman ki turistler gelmeye başlayacak, o zaman ete ve süte talep artacak. Nisan ayı gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak. Tüm üreticiler ‘Müthiş talep var’ deyip fiyat artırmaya başlayacaklar. Nisan-mayısta fiyat artışının önü alınmayacağı için bu sefer aynı maliyetler raflara da yansıyacak.

Raftaki pastörize sütün litresini şu anda 8-9 lira, nisanda 1 avro, yani 15-16 lira civarında olacak. En az yüzde 30, en kötü senaryoda yüzde 40 fiyatı artabilir. Dolar daha da artarsa fiyat daha da yükselir. Karkas ette 60 TL olan fiyat 80 liraya çıkabilir, kıyma da 120 lira olur.

2010’da şu vardı: Türkiye’de karkas etin kilosu 18 liraydı, Polonya’da 8 liraydı. Bugün Türkiye’de karkas et 60 TL. Yurtdışında yaklaşık 5 avro. Yani 75 lira. Zaten yüzde 20-25’lik bir fiyat artışını buradan koyacaksınız.

Ürünler o kadar pahalı olacak ki insanlar alamayacak. Evet, rafta ürün var ama fiyatlar bazı insanlar için altın değerinde. Bu onlar için kıtlık. Türkiye’de bir kıtlık var ve bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz.”