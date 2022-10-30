‘Cici’ye cici eleştiriler var

Dijital yayın platformu Netflix’te gösterime giren Berkun Oya’nın yeni filmi ‘Cici’ ve oyuncuları izleyiciler tarafından genelde olumlu yorumlar alsa da bazı ince eleştiriler de yapıldı.
‘Masum‘ ve ‘Bir Başkadır’ dizilerine imza atan yönetmen ve senarist Berkun Oya’nın yeni filmi Cici Netflix’te yayımlandı.
Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan Cici, acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor.
Aradan geçen uzun yıllardan sonra gerçekleşen bu buluşmayla bastırılmış duyguların ve sırların ortaya çıktığı, eski yaraların açıldığı film kısa sürede Twitter’da çok konuşulanlar arasına girdi.
Nur Sürer ve Olgun Şimşek’in oyunculuk performansları izleyiciler tarafından övgü alırken filme dair bazı ince eleştirilerde bulunanlar da oldu.
O eleştirilerden bazılarını sizler için derledik.
Sinema yazarı Uğur Vardan: Filmde oyunculuklar çok iyiydi, özellikle de Nur Sürer’in performası… Ama teması çok zorlama geldi bana. Sanki şehirli bir yönetmen, köyü ve köylüleri şehirleştirerek, onların köylü geçmişlerindeki izleri sürmüş ve psikolojilerini anlatmaya çalışmış.
Oyuncu Berna Laçin: Sınıf arkadaşım Olgun Şimşek’i izlemelere doyamadım. ‘Çerçeve‘ olgusunun bütün filme bir göz olarak yerleştirilmesini sevdim. Seste ciddi teknik problem var. Yönetmenin ağır ağır anlatımı seçmesini çoğunlukla severim ama bana filmden koparıcı geldi. Finali zorlama.
Sinema yazarı Kerem Akça: Cici vasat bir kesişen hayatlar meta-filmi. Mekanik taşra bunalım sineması ezberinden kopamayıp hantal duruyor. Berkun Oya, NBC’nin Mayıs Sıkıntısı’na cevap hedefli egosantrik bir film yapmış. Nur Sürer’in oyuncu & karakter olarak isyanına bel bağlıyor.
Sinema yazarı Şenay Aydemir: 150 dakikalık ‘Cici’nin bütün malzemesi iyi bir filmin 30 dakikalık birinci perdesini dolduracak kadar. Asıl hikaye ise finalde başlıyor. Ötesi bildik amentülerin plastik bir tekrarından ibaret… Cici, süresinden meselenin ele alınışındaki eskiliğe kadar birçok sorundan mustarip. Ama asıl sıkıntı karakterlerinin bugünkü kentli hallerine bakıp onları 30 yıl önce bir köy ortamına koymuş ve kendince travmalar inşa etmiş gibi hissettirmesi.