‘Cici’ye cici eleştiriler var

Dijital yayın platformu Netflix’te gösterime giren Berkun Oya’nın yeni filmi ‘Cici’ ve oyuncuları izleyiciler tarafından genelde olumlu yorumlar alsa da bazı ince eleştiriler de yapıldı.

Fotoğraf: Netflix

‘Masum‘ ve ‘Bir Başkadır’ dizilerine imza atan yönetmen ve senarist Berkun Oya’nın yeni filmi Cici Netflix’te yayımlandı.

Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan Cici, acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor.

Aradan geçen uzun yıllardan sonra gerçekleşen bu buluşmayla bastırılmış duyguların ve sırların ortaya çıktığı, eski yaraların açıldığı film kısa sürede Twitter’da çok konuşulanlar arasına girdi.

Nur Sürer ve Olgun Şimşek’in oyunculuk performansları izleyiciler tarafından övgü alırken filme dair bazı ince eleştirilerde bulunanlar da oldu.

O eleştirilerden bazılarını sizler için derledik.

Sinema yazarı Uğur Vardan: Filmde oyunculuklar çok iyiydi, özellikle de Nur Sürer’in performası… Ama teması çok zorlama geldi bana. Sanki şehirli bir yönetmen, köyü ve köylüleri şehirleştirerek, onların köylü geçmişlerindeki izleri sürmüş ve psikolojilerini anlatmaya çalışmış.

Naçizane ‘Cici’ye ilişkin: Filmde oyunculuklar çok iyiydi, özellikle de Nur Sürer’in performası… Ama teması çok zorlama geldi bana. Sanki şehirli bir yönetmen, köyü ve köylüleri şehirleştirerek, onların köylü geçmişlerindeki izleri sürmüş ve psikolojilerini anlatmaya çalışmış. pic.twitter.com/gSUgM8zBzo — Ugur Vardan (@LezzzetAbi) October 30, 2022

Oyuncu Berna Laçin: Sınıf arkadaşım Olgun Şimşek’i izlemelere doyamadım. ‘Çerçeve‘ olgusunun bütün filme bir göz olarak yerleştirilmesini sevdim. Seste ciddi teknik problem var. Yönetmenin ağır ağır anlatımı seçmesini çoğunlukla severim ama bana filmden koparıcı geldi. Finali zorlama.

#cici izledim

Sınıf arkadaşım Olgun Şimşek’i izlemelere doyamadım.

“Çerçeve” olgusunun bütün filme bir göz olarak yerleştirilmesini sevdim.

Seste ciddi teknik problem var.

Yönetmenin ağır ağır anlatımı seçmesini çoğunlukla severim ama bana filmden koparıcı geldi

Finali zorlama — berna lacin🌟 (@bernalacin35) October 30, 2022

Sinema yazarı Kerem Akça: Cici vasat bir kesişen hayatlar meta-filmi. Mekanik taşra bunalım sineması ezberinden kopamayıp hantal duruyor. Berkun Oya, NBC’nin Mayıs Sıkıntısı’na cevap hedefli egosantrik bir film yapmış. Nur Sürer’in oyuncu & karakter olarak isyanına bel bağlıyor.

#Cici, vasat bir kesişen hayatlar meta-filmi. Mekanik taşra bunalım sineması ezberinden kopamayıp hantal duruyor. Berkun Oya, NBC'nin Mayıs Sıkıntısı'na cevap hedefli egosantrik bir film yapmış. Nur Sürer'in oyuncu & karakter olarak isyanına bel bağlıyor. (4.3/10) #netflix pic.twitter.com/aniEgCEEyY — Kerem Akça (@kerem_akca) October 27, 2022

Sinema yazarı Şenay Aydemir: 150 dakikalık ‘Cici’nin bütün malzemesi iyi bir filmin 30 dakikalık birinci perdesini dolduracak kadar. Asıl hikaye ise finalde başlıyor. Ötesi bildik amentülerin plastik bir tekrarından ibaret… Cici, süresinden meselenin ele alınışındaki eskiliğe kadar birçok sorundan mustarip. Ama asıl sıkıntı karakterlerinin bugünkü kentli hallerine bakıp onları 30 yıl önce bir köy ortamına koymuş ve kendince travmalar inşa etmiş gibi hissettirmesi.

Genişçe yazacağım ama iki kelam edeyim burada da. 150 dakikalık "Cici"nin bütün malzemesi iyi bir filmin 30 dakikalık birinci perdesini dolduracak kadar. Asıl hikaye ise finalde başlıyor. Ötesi bildik amentülerin plastik bir tekrarından ibaret… #Cici — Şenay Aydemir (@senayaydemir) October 28, 2022

İçinizi yavaş yavaş dağlayan geçmişin ayrıntıları, travmalar ve hafızanızda bir ura dönüşen kareler… Nuri Bilge Ceylan'ın sözü gibi bir film. Biri ölür, üzülmezsiniz. Sonra sandalyeye asılı hırkasını görürsünüz. O hırkanın duruşu kalbinize oturur. #Cici tam da bunu yapıyor. pic.twitter.com/CCpwnTpz8M — Haktan Kaan İçel (@HKi7) October 28, 2022

"Berkun Oya çok iyi bir hikâye anlatıcısı" / "Müthiş iyi oyunculuklar" Yine ezbere laflar. Bir kere anlatısı aşırı hantal ve fazla tekrarlı. İkincisi, senaryosu inandırıcı olmayan bir işin oyunculukları iyi olsa ne olur? Ayrıca ne zamandır iyi oyunculuk = iyi film oldu? #Cici

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Bu kadar emekle yapılmış, her açıdan muhteşem bir filmin, küçük bir sahnedeki kocaman bir hata yüzünden riske atılması neden? Tabi ki çok kişi anlamayacak ama dünya ölçeklerinde bir film yapıyorsunuz. Üzülüyorum böyle hataları görünce. #cici #berkunoya — Sevda Sarıkaya (@drsevdasarikaya) October 30, 2022

Cici, içeriksiz tekniğin sinemada nafile bir çaba olduğunu kanıtlayan sayısız örnekten sonuncusu. Estetik olarak ışıl ışıl parlıyor film -ki bu Berkun Oya’nın alametifarikası artık, onu anladık- ama son bölüm hariç o kadar ritimsiz ki, ilk 2 saat ne izledik bilmiyorum açıkçası pic.twitter.com/F2v6rv8EhN — Burak Yılmaz (@travissbickle) October 29, 2022