Christian Atsu 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu, 26 saat kaldığı enkaz altından yaralı olarak çıkarılırken, sportif direktör Taner Savut’u arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Christian Atsu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiği depremin ikinci gününde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, Hatay’da göçük altında kalan sportif direktör Taner Savut ve futbolcu Christian Atsu’nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Taner Savut

En tehlikeli saatlerin sonuna geliyoruz

Radyo Gol’e konuşan Özat, Christian Atsu’nun yaralı olarak çıkarıldığını ancak Taner Savut’un hala enkaz altında olduğunu söyledi: “Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz.”

Hatayspor’da daha önce futbolcular Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım ve Kerim Alıcı ile teknik heyetten iki isim ve kulübün atletik performans antrenörü Murat Bel ile ailesi enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Cristian Atsu, Kasımpaşa maçında 90+7’de attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.