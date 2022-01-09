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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil hesapladı: Zamlar domates maliyetine nasıl yansıdı?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, elektrik ve akaryakıttaki zamların domatesin üretim ve nakliye maliyetlerini nasıl artırdığını hesapladı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Yalın, Antalya’daki tarladan İstanbul’a getirilen domatesin maliyetinde büyük artış olduğunu belirledi.


Buna göre domates ekimi için kullanılan 1 ton suyu yeraltından çıkarmak için pompanın harcadığı elektrik 0.27 kWh. Tarımda kullanılan elektrik ücreti 1 Ocak itibarıyla yüzde 92 zamla 2 lira 6 kuruşa yükseldi.

Aralık 2021’de 25 kuruş olan 1 ton suyu çıkarmak için harcanan elektriğin maliyeti, ocak ayında 56 kuruşa yükseldi.

Buna göre 1 ton domatesin elektrik maliyeti 103 lira artarken, bu rakam 23 tonluk bir kamyon domateste 2 bin 369 lira oldu.

Nakliyedeki maliyet nasıl?

Aralık 2021’de Antalya-İstanbul arası yol giderleri; 5 bin 800 lirası mazot, 100 lirası otoyol, 371.5 lirası Osmangazi Köprüsü geçişi, 171.5 lirası Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi, 250 lirası şahsi şoför gideri ve 115 lirası araç bakımı gideri olmak üzere 6 bin 808 liraydı.

Bu rakam Ocak 2022’de 7 bin 708 liraya çıktı. Buna navlun da eklendiğinde rakam 9 bin 250 liraya ulaşıyor.

Böylece bir kamyon domatesin elektrik harcaması ve nakliye dahil maliyeti ocak itibariyle 11 bin 619 liraya yükseldi.

Ayrıca kilogram başına elektrik maliyeti 10.3, nakliye maliyeti 40.2 kuruşa çıktı.

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