CHP’li vekil, 112 sistemini eleştirdi: İstanbul’da yangına artık 59 saniye geç müdahale ediliyor

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, acil numaraların 112’de toplanması nedeniyle İstanbul’da yangınlara 59 saniye geç müdahale edildiğini savundu.

Fotoğraf: İBB

Meclis’teki basın toplantısında konuşan Zeybek, Haziran 2021’de tüm acil numaraların 112’de toplanmasıyla ilgili uygulamanın İstanbul’da itfaiye teşkilatında sıkıntılara neden olduğunu ifade etti.

Daha önce 110’a gelen yangın ihbarlarında ortalama 30-40 saniyede ilgili birimlere aktarılarak 6 saniyede memurların araçlarına binip hareket ettiğini anlatan Zeybek, şöyle devam etti: “Yangın ihbarından sonra, itfaiyenin İstanbul’da 2021’de ortalama 5 dakika 53 saniyede olay mahalline ulaşması sağlanıyordu. Ancak 110’un devreden çıkarak 112 üzerinden ihbarların yapılmasıyla birlikte -elimizde son altı aya ilişkin veriler var- yaklaşık 59 saniyelik bir zaman kaybının ortaya çıktığı görülüyor.”

AA’nın aktardığına göre Zeybek, ihbar süresinde geçen ilave bir süre olduğunu öne sürerek, yangına zamanında müdahale edilmediğinde, saniyeler içinde büyüklüğünün birkaç katına çıktığını söyledi.

CHP’li vekil, itfaiye ile 112 çağrı merkezi arasındaki iletişimin sağlanması ve çağrı merkezinde İBB kamera altyapısının kullanılabilmesi için belediyenin ağında çalışan bilgisayarların konumlandırılmasını talep etti.