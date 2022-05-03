CHP’li Toprak: Korucuları oy için kadroya almak TSK’ya büyük kötülük

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurduğu güvenlik korucularının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kadroya alınması vaadine tepki gösterdi. Toprak bu vaadi ‘TSK için riskli ve tehlikeli bir karar‘ olarak nitelendirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 28 Nisan’da Bingöl’deki konuşmasında şunları söylemişti: “365 gün içinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak. Daha fazla varsa daha fazla da olur. Bu, dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır ve bu da cumhurbaşkanımızın talimatıdır.”

Soylu’nun sözlerine yazılı açıklamayla tepki gösteren CHP’li Erdoğan Toprak, kararla ülke güvenliğinin tehlikeye sürüklenebileceğini savundu.

Toprak kararın siyasi amaçlı olduğunu belirterek, hedefin seçim yatırımı olduğunu kaydetti. Toprak’a göre, 27 olarak belirlenen yaş sınırının Soylu’nun talimatıyla 32’ye çıkarılması büyük bölümü 30-40 ve üzeri yaşlardaki korucuların 32 yaşa kadar olanlarının ‘siyasal ve partisel’ amaçla, bölgede oy devşirmek amacı taşıyor.

Toprak açıklamasında, koruculara TSK’da kadro açılması halinde sıranın mahalle bekçilerine geleceği görüşünü de paylaştı.

Korucuların kadroya alınması halinde TSK’nın DNA’sının bozulacağını belirterek, sıradaki vaadinse mahalle bekçilerine sınav-eğitim koşulları olmaksızın polis kadrosu ve amirlik olabileceğini söyledi.