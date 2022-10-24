CHP’li Özel, Silivri’den seslendi: Bu masum insanların üzerinden bir oyun oynuyorsunuz

Silivri’de Gezi davası tutukluları ve 28 Şubat davası hükümlülerini ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Buradan Fahrettin Koca’ya, Adalet Bakanı’na ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz; zulümle abad olunmaz” dedi.

Görsel: ANKA

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (24 Ekim 2022) itibariyle 1819 gündür hapiste.

Özel, bugün Gezi davası ve 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret ettikten sonra Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı.

ANKA’ya konuşan Özel şunları dedi:

“Gezi hepimizin onurudur, bizim tarihimizde onurdur ve geleceğimizin güvencesidir. Gezi’ye içeridekiler de sahip çıkıyorlar. Biz o gün de sahip çıkıyorduk, bugün de sahip çıkıyoruz. Bırakın beş yılı beş ay, beş gün değil beş saat bile içerde durmaması gereken Osman Kavala içeride tutuluyor. Altı gün, altı saat değil tam altı aydır da yedi arkadaşımız içeride tutuluyorlar.

Bu yedi arkadaşımız kararın açıklandığı gün burada olmayabilirlerdi. Hatta Çiğdem Mater yurtdışında film çekiyordu, belgesel çekiyordu; dava için buraya gelmişti. Her bir tanesi yurt dışına gidebilirlerdi ama buradaydılar, Gezi’yi savundular. Bu sekiz arkadaşımızın sekizi de en az ikişer kez Gezi’den beraat etti.

Hakimler hepimiz adına karar veriyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan nasıl kafasına göre her yere Millet Bahçesi yaptığı gibi kendisini de mahkeme heyetinin üstünde, hukuk sitemimizde olmayan bir millet jürisi yerine koyuyor. Dönüyor dolaşıyor birileri bunları beraat ettirmeye çalıştı, diyor. O birileri hepimiz adına karar veren hakimler.

Sen kimsin? Sen kuvvet ayrılığı gereği bu işe hiç karışmaması gereken karıştığı zaman anayasal suç işleyen birisin. Ama karışıyor. Çünkü onun zihninde Gezi suçlu, zihnindeki planda Gezi’ye bu sekiz arkadaşımıza biçilmiş bir rol var.

‘Anlamsız bir şekilde bu kadar arkadaşımız burada duruyorlar‘

Biz siyasi olan bu kararlara da isyan ediyoruz, Altın Portakal’da, Cannes Film Festivali’nde olması gereken Çiğdem Mater, Mine Özerden cezaevinde neden dursunlar? Geçen Hafta Kızkulesi ile ilgili kaygılarını hepimizin dikkatine sunan Mücella Yapıcı neden cezaevinde dursun? Onun kent suçluları ile mücadele etmesi lazım. Can Atalay, Soma’daki bilgi ve birikimiyle Amasra’da mağdurların yanında durması, suçluların peşinde olması gerekirken neden içeride olsun? Tayfun Kahraman neden İstanbul’un daha yaşanır bir yere dönüşmesi için mücadelesini sürdürmesin de burada tutulsun? Hakan Altınay’ı öğrencilerinden neden ayırıyorsunuz diye bir kez daha soruyoruz. Anlamsız bir şekilde bu kadar arkadaşımız burada duruyorlar.Biz siyasi olan bu kararlara da isyan ediyoruz, Altın Portakal’da, Cannes Film Festivali’nde olması gereken Çiğdem Mater, Mine Özerden cezaevinde neden dursunlar? Geçen Hafta Kızkulesi ile ilgili kaygılarını hepimizin dikkatine sunan Mücella Yapıcı neden cezaevinde dursun? Onun kent suçluları ile mücadele etmesi lazım. Can Atalay, Soma’daki bilgi ve birikimiyle Amasra’da mağdurların yanında durması, suçluların peşinde olması gerekirken neden içeride olsun? Tayfun Kahraman neden İstanbul’un daha yaşanır bir yere dönüşmesi için mücadelesini sürdürmesin de burada tutulsun? Hakan Altınay’ı öğrencilerinden neden ayırıyorsunuz diye bir kez daha soruyoruz.

Bir çağrımız var. İstinaf Mahkemesi dört sebepten bozmuştu bunu ve bugün dosya 3’üncü Ceza Dairesi’nin önündedir. Dört gerekçeli bozmanın hiçbirini yerine getirmeden cezaları verdiler yolladılar. Eğer İstinaf kendini inkâr etmeyecekse, çiğnemeyecekse, çiğnetmeyecekse bir an önce bozma kararı vermelidir, bu davayı görmelidir. İster duruşma açarak yapsın ister dosya üzerinden yapsın ancak bu dosyanın bozulması ve arkadaşlarımızın bir gün daha fazladan burada tutulmaması gerekmektedir, bunu söylüyoruz. AKP’nin yarattığı bilgi kirliliği ortamında, hedef saptırma, dezenformasyon ortamında sözün enflasyonu var ama maalesef anlamın devalüasyonu var. AKP bu işte sözü artırdı anlamı yitirtti. Anlamsız bir şekilde bu kadar arkadaşımız burada duruyorlar.

Bir mesajınız var mı diye sorduk. İçeriden dışarıya daha dakikalar önce yazılmış mesaj şudur; ‘İlk günkü gibi Gezi’yi savunmaya devam edeceğiz. Bu bedel memleketin daha demokratik, özgür ve adil, kardeşçe yaşanacak bir ülke olmasına vesile olacaksa biz bu bedeli ödemeye hazırız. Destek olan, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim burada daha güçlü olmamızı ve daha dik durmamıza yardımcı oluyor. Çok yakında özgürlükte görüşeceğiz. Geziye bin selam olsun’ diyerek selamlıyorlar.

‘Kozağaçlı’yı orada yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz‘

Yapılmayan belgeselden, darbeden, sipariş edilmemiş, edildiği söylenip asla ispatlanamamış pizzalardan, dış güçler tarafından getirildiği iddia edilen piyanistin çaldığı çalmadığı şarkılardan sorumlu tutulup da burada tutulanlardan bir darbe, dış güçler, cebir, şiddet böyle ilişkilerle bu masum insanların üzerinden bir oyun oynuyorsunuz. Şunu sormak lazım ya bir gün köye gerçekten kurt gelirse ne olacak? Bu kadar yalandan sonra gerçeklere kim inanacak? Darbenin karşısında hep beraberdik, dış güçlere karşı bu ülkeyi hep birlikte savunduk gerekirse savunuruz ama siz her gün sırf bir seçim kazanmak uğruna bu kadar paranoya dile getirdikten sonra bir yalancı çoban gibi bir gün gerçekten kurt gelirse sizi, bizi, memleketi kim savunacak? Selçuk Kozağaçlı, 7 Kasım’da yargılamaları başlıyor ve 11 ya da 12 Kasım’da karar verilecek ve Avrupa’dan 80 ülkeden hukukçular geliyor, Avrupa Barolar Birliği Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Türkiye’deki bütün barolardan kıymeti temsilciler geliyor. Bizler orada olacağız, hakikati savunmaya Soma’nın yılmaz savunucusu Selçuk Kozağaçlı’yı orada yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Herkesi bu davaya ilgi göstermeye çağırıyoruz.

‘Aydan Erol, 82 yaşında, bugün kanser tedavisinden geldi benimle görüştü‘

İçeride 28 Şubat’tan tutuklular var Çevik Bir sağlık sebebinden serbest bırakıldı. Hayatının son dönemlerinde bilincini kaybetmiş şekilde burada tutuldu ve çıktığında artık cezaevinden çıktığının farkında değildi. Bugün Ahmet Çörekli ile görüştüm, 91 yaşında, dönemin Genel Kurmay 2’nci Başkanı. Suçlamanın yapıldığı dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Kendisine bugün tebliğ etmişler 2021 yılına kadar buradasın diyor. Şu anda 91 yaşında ne sağlığı ne yaşı burada bulunmaya elverişli değil. O hastalıklarında bahsetmek yerine onurlu bir şekilde ben suç olan hiçbir şey yapmadım, benim ömrüm Hava Kuvvetleri’nde bu vatanı korumak için kendi canımı bu uğurda feda etmek için geçti. Ben bunu hak etmedim, burada durmayı hak etmiyorum, diyor.

84 yaşındaki İlhan Kılıç’ı o günlerde bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği görevinden dolayı içeri atmışlar. Erbakan dahil dört başbakanla çalışmış, Milli Güvenlik belgeleri üzerinde çalışmış, diğer arkadaşlarının da onun bununla ilgili yok, o Başbakanlığa çalışan bir memurdur ve bu noktada kendisinin asla suçlanmaması gerekir dedikleri halde bu davanın içine dahil edilmiş ve özgürlüğünden alınmış durumda. Aydan Erol, 82 yaşında, bugün kanser tedavisinden geldi benimle görüştü. 3 yıl önce geçirdiği ve atlattığı kanser nüksetmiş ve tam 33 gündür kanser tedavisi için her gün gidiyor ve geliyor.

‘Her gün ölüme biraz daha yaklaşan birisine bu zulmü yapmamaları gerekiyor’

Evlatları başvurularda bulundular. Ağzının içi tamamen yara olmuş, kanser tedavisi gören, yemek yemekte zorlanan bir büyüğümüze burada 82 yaşında eziyet etmenin Recep Tayyip Erdoğan’a ne faydası var. AKP’ye ne faydası var. Her gün ölüme biraz daha yaklaşan ve iyi bir tedavi olursa kurtulabilecek olan birisine bu zulmü yapmamaları gerekiyor. Onların sesini her zeminde duyurmaya çalışıyoruz. Buradan Fahrettin Koca’ya, Adalet Bakanı’na ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz; zulümle abad olunmaz. 84, 86, 92 yaşında insanlara burada zulmetmeyin. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu zulüm sizin karınız olamaz, bunu kendinize kar biliyorsanız bu yarattığınız büyük vicdan azabı döner dolaşır en sonunda sizi de bulur. Bunu yapmayın, bu onurlu insanlara bu vakitten sonra eziyet etmeyin, çile çektirmeyin. Geziye bin selam, Gezi bizim onurumuzdur, Gezi’nin onurunu içeride taşıyan sekiz arkadaşımızın arkasındayız.”