CHP’li Özel: Sahadaki kimse 42 bin ölüm rakamına inanmaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremlerdeki can kaybı sayısının açıklanandan çok fazla olduğunu ve asıl sayıyı öğrenmek için çalışacaklarını söyledi.

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6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 şehri sarstı. Her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Resmi verilere göre can kaybı 42 bin 310.

CHP’li Özel, bugün TBMM’de basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. ANKA’nın haberine göre Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün RTÜK, Fox TV’ye, Haber Türk’e, Halk TV’ye, TELE 1’e, KRT’ye ve daha birçok kanala, yerel gazeteye, yerel televizyona cezalar yağdırmak üzere hazırlığını yapmış durumda. Suçları, deprem bölgesinden haber verirken örneğin ekrana yansıyan “Devlet nerede” söylemleri. “Enkazın altında kaldık, devlet bizi yalnız bıraktı” sözlerinin ekrana taşınması, vatandaşın isyanı, olmayan çadırı söylemek, gelmeyen yardımı, sönmeyen yangını söylemek. Bunları 12’nci, 13’üncü günde söylemek ağır bir suç mu Türkiye’de?

* İsyan var. Ben gittim, 5’inci gün Osmaniye’ye. Orada şaşalı bir bina var karşıda. Bu binayı bilen var mı? Sağlam yapılmış. Devlet Bey Konağı. Devlet Bahçeli’nin bundan sonra gideceği, istirahat buyuracağı, misafirlerini kabul edeceği konak. Gözü yaşlı depremzede, “Bu kapılar bize açılmadı” dedi.

* Bu ülkede insanlar hayata sosyal medyaya yardımlaşmaları üzerinden tutunmuşken, enkaz altıyla bile Whatsapp’tan, Twitter’dan, Facebook’tan ilişki kuruluyorken sırf o 10 il değil, 71 il felaketin boyutunu görmesin diye sosyal medyayı kapattı bunlar.

* Vatandaşın yanında olamamış, beceriksiz bir afet yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte AFAD’dan beklenenlerin yanında, ilk gün ben sahaya ilk ulaştığımda ilk duyduğum laf, “Asker nerede kardeşim, 99’da asker kurtardı milleti.”

* (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri) “Ahlaksız, namussuz, adi, terbiyesiz, vicdansız, fırsatçı, fesatçı, depremden menfaat devşirenler, yüzü kösele derisi olanlar…” Şimdi bunlara cevap vermek, bunların seviyesine inmek, bunlar düştükleri çukurdan kurtarmak olur. Milleti enkazdan çıkarmayanları siyasi enkazdan çıkarmaya niyetimiz yok. O çukurda bırakıyoruz onları. O çukurda kalsın Erdoğan. “Ahlaksız, namussuz, adi” diyen diliyle orada kalsın. Biz, ona demeyeceğiz. O sözü söyleyen diliyle millet onu o çukurda bırakacak zaten. Ben, küfrüne cevap vermem. Küfrünü tekrar da etmem. Ama millet onun hakkını, notunu verir.

* Gerçek rakamlara ulaşacağız. Sahadaki kimse 42 bin ölüm rakamına inanmaz, inanması da doğru değildir. Bu 42 bin rakamının gerçek olmadığı noktada biz, gerçek rakamları araştırmak üzere sahadaki arkadaşlarımıza teker teker bütün muhtarlardan başlayarak, sağlıklı ve resmi veri alabilecekleri tüm kaynaklardan verileri derleyerek karşılaştıracağız. Erken bir şey söylemek istememem ama rakamın bu 42 binin çok çok üzerinde bir rakamla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Bunu sahadaki herkes kabul ediyor.