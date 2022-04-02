CHP’li Ağbaba, eriyen alım gücünü tabloyla gösterdi: Emekli ekmek-zeytine mahkum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilerin geçen yılki maaşıyla bu seneki maaşı arasındaki alım gücü farkını temel gıda ürünleri üzerinden tablo haline getirdi.

Memur ve emekliye ek zam içeren kanun teklifi ocakta yasalaşmış, gelir ve aylık ödenenlere 1500 lira öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılmıştı.

Bu yüzde 66 oranında bir artış anlamına gelse de, uzmanlarca yüzde 70’in üstüne çıkacağı düşünülen enflasyon karşısında emekli aylıklarının da alım gücü hızla eriyor.

ANKA’nın haberine göre Ağbaba, alım gücündeki bu düşüşü bir tabloyla gözler önüne serdi.

CHP’li vekil, şunları kaydetti: “Yüzde 66’lık artış emekliyi açlıktan kurtaramadı. Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Emekliye iftar sofrasında salata yapmak dahi lüks olurken, emeklinin sofrası kuru ekmek ve zeytine mahkûm oldu. Deyim yerindeyse emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak.”

Ağbaba’nın hazırladığı iki maaş arasındaki alım gücü farkını gösteren tablo şöyle:

Ağbaba, emeklilerin kısmen rahatlaması için hükümete şöyle seslendi: “En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine eşitlenip aylık bağlama oranlarında yeniden değişikliğe gidilmediği sürece emeklilerimiz çalıştıkça yoksullaşmaya devam edecek. Ayrıca buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz; emeklilerin bayram ikramiyeleri bu bayramda asgari ücret tutarında ödensin, en azından bu bayramda emeklilerimiz bir nebzede olsa rahat etsin.”