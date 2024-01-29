Yaramazlara biraz batar!

CHP’den AKP’nin birinci çıktığı oy pusulasına itiraz

AKP’nin birinci sırada çıktığı oy pusulasına CHP’den itiraz geldi.

Fotoğraf: AA

31 Mart yerel seçimine girecek partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) önceki gün kura çekilmişti.


Kuraya katılan 35 parti arasından oy pusulasında ilk sırada AKP yer almıştı.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre CHP, tartışmalı kura için YSK’ya itiraz başvurusunda bulundu.

YSK Partilerin Oy Pusulasındaki Yerlerini Açıklıyor: Hangi Parti Kaçıncı Sırada Oldu? YSK Partilerin Oy Pusulasındaki Yerlerini Açıklıyor: Hangi Parti Kaçıncı Sırada Oldu?

Partiler ve oy pusulasındaki yerleri şöyleydi:

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi
  2. İYİ Parti
  3. Sol Parti
  4. Büyük Birlik Partisi
  5. Memleket Partisi
  6. Anavatan Partisi
  7. Demokratik Sol Parti
  8. Yeniden Refah Partisi
  9. Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi
  10. Türkiye Komünist Partisi
  11. Anadolu Birliği Partisi
  12. Zafer Partisi
  13. Halkın Kurtuluş Partisi
  14. Türkiye Komünist Hareketi
  15. Bağımsız Türkiye Partisi
  16. Gelecek Partisi
  17. Yeni Türkiye Partisi
  18. Cumhuriyet Halk Partisi
  19. Emek Partisi
  20. HÜDAPAR
  21. Hak ve Özgürlükler Partisi
  22. Ocak Partisi
  23. Adalet Birlik Partisi
  24. Demokrat Parti
  25. Güç Birliği Partisi
  26. Millet Partisi
  27. Milli Yol Partisi
  28. Adalet Partisi
  29. Genç Parti
  30. Aydınlık ve Demokrasi Partisi
  31. Milliyetçi Hareket Partisi
  32. Türkiye İşçi Partisi
  33. Demokrasi ve Atılım Partisi
  34. Saadet Partisi
  35. Vatan Partisi

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