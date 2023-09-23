CHP’de ‘Burcu Köksal’ tartışması büyüyor

CHP’nin Afyonkarahisar’daki kongresinde yaşanan tartışma görüntüleri sonrası, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Kastamonu il başkanı Hikmet Erbilgin partinin grup başkanvekili Burcu Köksal’ın disipline sevk edilmesini istedi.

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CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi’nde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile çıkan tartışma sonrası baygınlık geçirmişti.

Köksal burada Baltacı’ya “Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon’dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın” demişti. Salonda ise ‘hırsızlar dışarı’ sloganı atılmıştı.

Görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu ile görüşen Kastamonu İl Başkanı Erbilgin, Köksal’ın görevinden istifa etmesini istedi. Erbilgin ayrıca Köksal’ın disipline sevk edilmesini talep etti.

Parti kaynaklarının aktardığına göre konunun CHP’nin MYK ve parti meclisi toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor. Köksal’ın istifayı düşünmediği belirtilirken, Meclis açıldıktan sonra veya kurultay sonrası güven oylaması ile görev değişikliği yapılması fikrinin Kılıçdaroğlu’nun gündeminde olduğu konuşuluyor.

Olası bir güven oylamasına ise CHP’nin genel başkan adayı olan Özgür Özel’in de dahil edilip edilmeyeceği ise merak ediliyor. Özel’e yakın kaynakların bunun yaşanmasının olası olmadığını düşünürken, genel merkez kaynakları kurultay sonrasında sonuca göre bunun gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.