Cezaevlerindeki Covid-19 izni uzatıldı

Adalet Bakanlığı, açık cezaevindeki tutuklulara verilen Covid-19 izninin uzatıldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, iznin uzatılmasına yönelik kararın, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün önerisi üzerine alındığı ifade edildi.
Açıklamada, izin süresinin açık cezaevinde kalan veya kurumdan ayrılmaya hak kazanan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenleri kapsadığı dile getirildi.
İzin süresi, 31 Mart 2022’den itibaren iki ay süreyle uzadı.